Desocupados mantuvieron reunión con el gobernador

Los trabajadores afrontan dos problematicas, una de ellas que los interventores de la UOCRA no se han acercado a la zona, por lo que para formar parte de la bolsa de trabajo con los que se maneja la empresa deben enviar sus papeles a otros puntos de la provincia. El otro inconveniente es que al no contar con una delegacion regional no pueden acceder a las capacitaciones para obtener la tarjeta del IERIC, requisito fundamental solicitado por la empreas para la toma de personal.

Los trabajadores en su dialogo con el gobernador manifestaron estos problemas y señalaron que en la zona son 43 los trabajadores que ya cumplieron incluso con el preocupacional pero que no han sido llamado por la empresa que cuenta entre sus empleados con un alto porcentaje de personas que no son de la zona, incluso que no son de la provincia.

El gobernador se comprometió a dar una respuesta en la jornada del jueves, sobre todo teniendo en cuenta que la empresa debe contratar un 80% de mano de obra rionegrina, además comprometio a interceder para que los trabajadores puedan acceder a las capacitaciones de IERIC, algo más que importante teniendo en cuenta los trabajos que se realizarán en la zona con el gasoducto a partir del próximo año.

Los trabajadores agradecieron al gobernador la predisposición al dialogo y manifestaron que ante la imposibilidad de contar con representación del gremio la única alternativa que le queda es acudir a las autoridades provinciales, porque desde la empresa han sido tajantes en la respuesta de que se manejan con la bolsa de trabajo.