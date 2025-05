Programa de reparto de leña, una ayuda para quienes más lo necesitan

Con el reparto de leña se llega a 45 familias de la localidad de la localidad de Choele Choel, que requieren de este recurso por no contar con gas natural en las zonas donde residen. Es que el programa tiene como requisito principal justamente que no cuenten con la red de gas y a esto se suma que los ingresos no pueden superar los 2 salarios minimos vital y movil.

Con la extensión de la red de gas, el padrón de beneficiarios se ha ido reduciendo, y se espera que para finales de este invierno sean aún menor, dado que recientemente, el intendente de Choele Choel, Diego Ramello, junto al gobernador de la provincia, rubricaron el contrato para el inicio de obra de extensión de la red, que alcanzara a familias de los barrios Maldonado y Tupac Amarú.