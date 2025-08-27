Capacitación en Orientación Deportiva en Darwin

El próximo sábado 30 y domingo 31 de agosto, se llevará a cabo una capacitación completa en Orientación Deportiva, una actividad que combina el deporte, la aventura y la estrategia. La jornada teórica se realizará el sábado, mientras que el domingo se dedicará a la práctica en terreno.

Esta formación está abierta a todo el público interesado en las actividades al aire libre y será dictada por el Profesor Alejandro “Lucho” Belo. El objetivo es proporcionar las herramientas necesarias para dominar la lectura de mapas y el uso de la brújula, permitiendo a los participantes desenvolverse con confianza en distintos entornos naturales.


La capacitación, con una inversión de $5000, abordará desde los conceptos básicos hasta aspectos más avanzados, dividiéndose en varios bloques temáticos:


Introducción a la Orientación: Se enseñará la lectura de mapas, el uso de brújulas y la ubicación espacial. Se explorarán sus aplicaciones en la educación, la recreación y el turismo activo.


Orientación deportiva y competitiva: Se profundizará en las reglas oficiales y los formatos de competencia, incluyendo los diferentes tipos de recorrido como score, sprint y clásico.


Formación de organizadores: Se brindarán las pautas para diseñar eventos, crear mapas base y armar recorridos, incluyendo el uso de tecnología como aplicaciones y sistemas de cronometraje.


La actividad culminará con un evento final práctico, una carrera de orientación, donde los participantes pondrán a prueba todo lo aprendido bajo la supervisión técnica del profesor, recibiendo devoluciones personalizadas.


El lugar de encuentro es el Natatorio Municipal el sábado 30 y domingo 31 a las 14 hs. Para inscripciones, se puede realizar el pago a través del alias CURSODARWIN o contactar al número 291-4182886.

