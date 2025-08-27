Con la intención de crear hábitos para una buena alimentación el "Tren Saludable” paso por Darwin donde congregó al Jardín 92 y al primer grado de la Escuela 34 .
Capacitación en Orientación Deportiva en Darwin
El próximo sábado 30 y domingo 31 de agosto, se llevará a cabo una capacitación completa en Orientación Deportiva, una actividad que combina el deporte, la aventura y la estrategia. La jornada teórica se realizará el sábado, mientras que el domingo se dedicará a la práctica en terreno.Regionales - Darwin27/08/2025
Esta formación está abierta a todo el público interesado en las actividades al aire libre y será dictada por el Profesor Alejandro “Lucho” Belo. El objetivo es proporcionar las herramientas necesarias para dominar la lectura de mapas y el uso de la brújula, permitiendo a los participantes desenvolverse con confianza en distintos entornos naturales.
La capacitación, con una inversión de $5000, abordará desde los conceptos básicos hasta aspectos más avanzados, dividiéndose en varios bloques temáticos:
Introducción a la Orientación: Se enseñará la lectura de mapas, el uso de brújulas y la ubicación espacial. Se explorarán sus aplicaciones en la educación, la recreación y el turismo activo.
Orientación deportiva y competitiva: Se profundizará en las reglas oficiales y los formatos de competencia, incluyendo los diferentes tipos de recorrido como score, sprint y clásico.
Formación de organizadores: Se brindarán las pautas para diseñar eventos, crear mapas base y armar recorridos, incluyendo el uso de tecnología como aplicaciones y sistemas de cronometraje.
La actividad culminará con un evento final práctico, una carrera de orientación, donde los participantes pondrán a prueba todo lo aprendido bajo la supervisión técnica del profesor, recibiendo devoluciones personalizadas.
El lugar de encuentro es el Natatorio Municipal el sábado 30 y domingo 31 a las 14 hs. Para inscripciones, se puede realizar el pago a través del alias CURSODARWIN o contactar al número 291-4182886.
Darwin contará por primera vez con un cajero automático del Banco Patagonia, una respuesta concreta a una demanda histórica de la comunidad. La iniciativa fue gestionada en conjunto entre el Gobernador Alberto Weretilneck y el Intendente Víctor Mansilla.
Tras haber recibido $39.580.413 por parte del Gobierno Provincial, en el marco de la renegociación de los contratos hidrocarburíferos, Darwin avanza con la ejecución del proyecto de pavimentación que permitirá mejorar la infraestructura local.
Continúa la campaña de castraciones masivas de animales de compañía, iniciativa para el control poblacional y el bienestar animal.
Tras un gran trabajo, la Escuela Primaria 34 se encuentra en óptimas condiciones para su comunidad educativaRegionales - Darwin08/07/2025
Como parte del plan de Obras Complementarias y con fondos previstos en el convenio escolar entre el Ministerio de Educación y Derechos Humanos y la municipalidad de Darwin, finalizó una importante obra de puesta a punto de la Escuela Primaria 34 de la mencionada localidad.
En el marco de las actividades por el 127 aniversario de la localidad de Darwin, se realizó la presentación del proyecto del hospital y se entregaron los planos del mismo, además de anunciar que en septiembre se publicará el llamado a licitación, lo que comienza a acercar a los vecinos al sueño de contar con un hospital en la localidad.
En el marco del acto aniversario de Darwin se anunciaron inversiones millonarias para obras que mejoraran la calidad de vida de los vecinos de una comunidad que es cada vez mas protagonista.
Darwin apuntala el deporte, la cultura y hace obras que realzan la calidad de vida de los vecinosRegionales - Darwin07/07/2025
En la mañana del sábado, en el marco de las actividades del festejo por los 127 años de la localidad, luego de izar el pabellón nacional, las autoridades municipales y provinciales, encabezadas por el gobernador Alberto Weretilneck y el intendente Victor Hugo Mansilla, recorrieron obras de la localidad.
Con la intención de crear hábitos para una buena alimentación el "Tren Saludable” paso por Darwin donde congregó al Jardín 92 y al primer grado de la Escuela 34 .
Se concretó la donación de un generador por parte de TGS al CET 13 de Choele Choel y las gestiones fueron realizadas por egresados del establecimiento.
En la mañana de éste martes, minutos después de las 9 horas, personal policial de la comisaría 17° de Lamarque acudió a la esquina de Libertad y J. J. Pasos, tras ser advertidos de un incidente vial ocurrido en esa intersección.