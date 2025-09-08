Segunda edición de la Fiesta de la Cerveza Artesanal

El próximo 13 de septiembre se realizará en Luis Beltrán la segunda fiesta de la cerveza artesanal, que ya había vivido su primera edición en la localidad de Choele.

Regionales - Luis Beltrán08/09/2025
IMG-20250908-WA0007

El lugar elegido en Beltrán para ser sede de la fiesta es la asociación civil Española en Avenida Roca 260.  


La jornada iniciara a las 19 horas y en el lugar se podrá encontrar productos de 847 Cerveza, Ice beer, Santera, Bon, Molotov, Rosa blanca, Brewindi.


Se contara con la presentación en vivo de bandas y artistas regionales, entre ellos ya han confirmado su presencia Semen Up, Aceve, Craisler, Alienados, Sala once 65, Los sordos, Entre las cuerdas. 

