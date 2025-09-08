La Municipalidad de Luis Beltrán invita a aventurarse en el mundo de la elaboración de cerveza artesanal como parte de la puesta en valor de la cultura emprendedora cervecera.
Segunda edición de la Fiesta de la Cerveza Artesanal
El próximo 13 de septiembre se realizará en Luis Beltrán la segunda fiesta de la cerveza artesanal, que ya había vivido su primera edición en la localidad de Choele.Regionales - Luis Beltrán08/09/2025
El lugar elegido en Beltrán para ser sede de la fiesta es la asociación civil Española en Avenida Roca 260.
La jornada iniciara a las 19 horas y en el lugar se podrá encontrar productos de 847 Cerveza, Ice beer, Santera, Bon, Molotov, Rosa blanca, Brewindi.
Se contara con la presentación en vivo de bandas y artistas regionales, entre ellos ya han confirmado su presencia Semen Up, Aceve, Craisler, Alienados, Sala once 65, Los sordos, Entre las cuerdas.
En la tarde del martes, efectivos policiales de la Comisaría 19 de Luis Beltrán dieron cumplimiento a la diligencia de allanamiento instruida por el Juez de Garantías de Choele Choel sobre tres domicilios del barrio Primeros Pobladores.
Pasadas las 14 horas del martes, personal policial de la localidad de Luis Beltrán intervino en un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de las calles Casa de Tucumán y Avellaneda.
Personal de la Brigada Rural de la Policía de Río Negro dependiente de la Unidad Regional IV, junto a inspectores de Ganadería, decomisaron 210 kilos de productos cárnicos varios por presentar situaciones irregulares.
La Municipalidad de Luis Beltrán invita a la comunidad a participar de la jornada de Constelaciones Familiares, que se realizará el sábado 6 de septiembre
En el marco del Programa Municipal Beltrán Joven, se celebrara una nueva edición de la Fiesta del Estudiante el día sábado 20 de septiembre.
El día miércoles, CRAIA junto con SEDRONAR llevó adelante la segunda charla-taller de Prevención de Consumos Problemáticos.
ANDIS continúa con las auditorias sobre las Pensiones No Contributivas por invalidez laboral, los turnos se comunican a los beneficiarios mediante una carta documento con Día, Hora y Lugar donde deben concurrir con sus estudios médicos correspondientes.
Una mujer heredó una chacra en Choele Choel junto con sus hermanos. Tras la muerte de su padre, ella mantuvo la posesión de las 18 hectáreas. Posteriormente, sin mediar un contrato formal, permitió que un inquilino utilizara las tierras a cambio del pago del canon de riego. Con el tiempo, descubrió que ese hombre, en quien había depositado su confianza, subarrendó el predio a otras personas. La mujer no autorizó ese contrato ni firmó ningún vínculo legal.
En las primeras horas de la tarde del viernes se registró un hecho de tránsito sobre Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1087, en jurisdicción de Chelforó.
Personal de la Comisaría octava de Choele Choel intervino en la noche del viernes, minutos después de las 22 horas, para brindar asistencia a quienes fueron parte de un accidente de tránsito ocurrido en la intersección de calles Madreselva y Pico Blanco.