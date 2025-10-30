El intendente municipal de Luis Beltrán, Robin del Rio acompañado de su equipo de Gobierno celebró el lanzamiento oficial de las actividades organizadas en el marco del 114° Aniversario de la ciudad.
Nuevo contacto del hospital de Beltrán
Dado que el número 107 no se encuentra operativo desde el hospital Fernando Rocha informan el número para emergencias o urgencias.Regionales - Luis Beltrán30/10/2025
El número que los vecinos de la comunidad deben agendar para comunicarse al hospital es el 2946 480005.
Desde el hospital recomiendan que dicho número sea agendado como "Emergencia Hospital Beltrán" en todos sus teléfonos.
Este es el nuevo número oficial del hospital ante los inconvenientes registrados por el 107.
Cabe señalar que este problema ya lo habían vivido otras instituciones de la región como Policía y bomberos con la falla de los números de emergencias.
El hospital de Beltrán ante está problemática ha decidido difundir el número antes mencionado para que todos puedan contactarse ante una emergencia médica.
Es importante que se agende el número 2946 480005 como Emergencia Hospital Beltrán.
Una mujer que circulaba conduciendo un vehículo Chevrolet Prisma por arterias céntricas de la localidad de Luis Beltrán sufrió una descompensación y terminó con su auto subido a la vereda.
Solicitan circular con precaución por pavimentación parcial de callesRegionales - Luis Beltrán24/10/2025
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Secretaría de Obras Públicas informa a los vecinos frentistas que, en el marco de la obra “Repavimentación parcial de calles y avenidas”, se estarán llevando adelante trabajos de mejora vial en distintos sectores.
El cuerpo de bomberos y la comisión del cuartel de Luis Beltrán se llena de orgullo con los resultados obtenidos por cuatro aspirantes de la institución.
El INEP de la UNRN organiza un taller de habilidades blandas para el desarrollo productivo
La Mesa de Género Interinstitucional de Luis Beltrán, integrada por la Comisaría de la Familia, la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Municipalidad, la SENAF y el Hospital Fernando Rocha, culminó el ciclo 2025 de talleres de Educación Sexual Integral (ESI) desarrollados durante los meses de agosto y septiembre.
Personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán, y bomberos de la ciudad, debieron trabajar arduamente para sofocar un incendio desatado en una vivienda del área peri urbana de la localidad.
Con una propuesta lúdica y educativa, el “Tren Saludable” hizo su parada en la localidad de Luis Beltrán, donde reunió a los niños y niñas del Jardín N° 26 en una jornada repleta de color, juegos y aprendizaje.
Con una gran cantidad de participantes se realizó el viernes 24 el selectivo para el escenario de la Fiesta nacional del Folklore y la familia.
El día miércoles, el equipo fiscal de Choele Choel formuló cargos a un hombre de 29 años por el doble homicidio culposo ocurrido el 11 de julio.
