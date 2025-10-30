Nuevo contacto del hospital de Beltrán

Dado que el número 107 no se encuentra operativo desde el hospital Fernando Rocha informan el número para emergencias o urgencias.

Regionales - Luis Beltrán30/10/2025
El número que los vecinos de la comunidad deben agendar para comunicarse al hospital es el 2946 480005. 


Desde el hospital recomiendan que dicho número sea agendado como "Emergencia Hospital Beltrán" en todos sus teléfonos.  


Este es el nuevo número oficial del hospital ante los inconvenientes registrados por el 107.


Cabe señalar que este problema ya lo habían vivido otras instituciones de la región como Policía y bomberos con la falla de los números de emergencias.  


El hospital de Beltrán ante está problemática ha decidido difundir el número antes mencionado para que todos puedan contactarse ante una emergencia médica. 


Es importante que se agende el número 2946 480005 como Emergencia Hospital Beltrán. 

