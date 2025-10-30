Lanzamiento de actividades del mes aniversario

Nuevamente el trabajo y la participación de las distintas instituciones deportivas, culturales y educativas toma protagonismo durante todo el mes de noviembre.



Si bien habrá actividades a lo largo de todo el mes, la celebración central se desarrollará durante dos jornadas con propuestas gastronómicas y artísticas para toda la familia, a cargo de la Feria "Paladar".



Por otro lado, el acto protocolar y el tradicional desfile de la ciudad tendrán lugar el día 30 desde las 19 horas como habitualmente ocurre, dando paso al escenario artístico en horas de la noche.



Entre las distintas actividades enmarcadas en el aniversario se mencionó la realización de la Expo Valle Medio Emprende, la celebración de los 60 años del Instituto Magdalena Canossa, el festival de Danza de la Asociación grupo libre, la Muestra vallemediense de Patín organizado por el Club Social y Deportivo Luis Beltrán, Jineteada Aniversario organizada por El Palenque, la noche de los museos organizada por la escuela 215 y la presentación del Coro municipal en la Iglesia del Salesiano.



El deporte también estará presente en el mes aniversario. Todo iniciará el primer día del mes con un torneo de voley recreativo no federado.



Además durante el mes se desarrollará el Torneo aniversario de tejo organizado por la Asociación Española.



Aunar junto al municipio organizan el Corre Camina por la inclusión.



Otras actividades deportivas serán el encuentro de basquet formativo. Cuadrangular femenino de básquet. Encuentro infanto juvenil en ciclismo en el camping municipal. Rally del Valle Medio. Voley sub14 organizado por los municipios de Choele, Lamarque y Beltrán. Muestra anual de gimnasia deportiva. La tradicional competencia de canotaje, vuelta a la isla.



En lo que respecta a las jornadas centrales del 29 y 30 de noviembre, ambos días contarán con la presencia de carros gastronómicos y puestos de ventas, mientras que en el escenario habrá espectáculos para toda la familia.



El Sábado 29 se presentarán, Escuela de danza Luis Beltrán. 3 punto cero grupo de comerciales y cuarteto. El Supper de Oro lo que era el Super Quinteto de Huguitos Flores. Pepo Lara. Cierre con un DJ



El Domingo 30, Mandale Mandale, grupo de cumbia de Viedma. La Klass Band cuarteto de Allen. Los Caldenes de La Pampa