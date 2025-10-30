Una mujer que circulaba conduciendo un vehículo Chevrolet Prisma por arterias céntricas de la localidad de Luis Beltrán sufrió una descompensación y terminó con su auto subido a la vereda.
Lanzamiento de actividades del mes aniversario
El intendente municipal de Luis Beltrán, Robin del Rio acompañado de su equipo de Gobierno celebró el lanzamiento oficial de las actividades organizadas en el marco del 114° Aniversario de la ciudad.Regionales - Luis Beltrán30/10/2025
Nuevamente el trabajo y la participación de las distintas instituciones deportivas, culturales y educativas toma protagonismo durante todo el mes de noviembre.
Si bien habrá actividades a lo largo de todo el mes, la celebración central se desarrollará durante dos jornadas con propuestas gastronómicas y artísticas para toda la familia, a cargo de la Feria "Paladar".
Por otro lado, el acto protocolar y el tradicional desfile de la ciudad tendrán lugar el día 30 desde las 19 horas como habitualmente ocurre, dando paso al escenario artístico en horas de la noche.
Entre las distintas actividades enmarcadas en el aniversario se mencionó la realización de la Expo Valle Medio Emprende, la celebración de los 60 años del Instituto Magdalena Canossa, el festival de Danza de la Asociación grupo libre, la Muestra vallemediense de Patín organizado por el Club Social y Deportivo Luis Beltrán, Jineteada Aniversario organizada por El Palenque, la noche de los museos organizada por la escuela 215 y la presentación del Coro municipal en la Iglesia del Salesiano.
El deporte también estará presente en el mes aniversario. Todo iniciará el primer día del mes con un torneo de voley recreativo no federado.
Además durante el mes se desarrollará el Torneo aniversario de tejo organizado por la Asociación Española.
Aunar junto al municipio organizan el Corre Camina por la inclusión.
Otras actividades deportivas serán el encuentro de basquet formativo. Cuadrangular femenino de básquet. Encuentro infanto juvenil en ciclismo en el camping municipal. Rally del Valle Medio. Voley sub14 organizado por los municipios de Choele, Lamarque y Beltrán. Muestra anual de gimnasia deportiva. La tradicional competencia de canotaje, vuelta a la isla.
En lo que respecta a las jornadas centrales del 29 y 30 de noviembre, ambos días contarán con la presencia de carros gastronómicos y puestos de ventas, mientras que en el escenario habrá espectáculos para toda la familia.
El Sábado 29 se presentarán, Escuela de danza Luis Beltrán. 3 punto cero grupo de comerciales y cuarteto. El Supper de Oro lo que era el Super Quinteto de Huguitos Flores. Pepo Lara. Cierre con un DJ
El Domingo 30, Mandale Mandale, grupo de cumbia de Viedma. La Klass Band cuarteto de Allen. Los Caldenes de La Pampa
Dado que el número 107 no se encuentra operativo desde el hospital Fernando Rocha informan el número para emergencias o urgencias.
Solicitan circular con precaución por pavimentación parcial de callesRegionales - Luis Beltrán24/10/2025
La Municipalidad de Luis Beltrán a través de la Secretaría de Obras Públicas informa a los vecinos frentistas que, en el marco de la obra “Repavimentación parcial de calles y avenidas”, se estarán llevando adelante trabajos de mejora vial en distintos sectores.
El cuerpo de bomberos y la comisión del cuartel de Luis Beltrán se llena de orgullo con los resultados obtenidos por cuatro aspirantes de la institución.
El INEP de la UNRN organiza un taller de habilidades blandas para el desarrollo productivo
La Mesa de Género Interinstitucional de Luis Beltrán, integrada por la Comisaría de la Familia, la Dirección de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Municipalidad, la SENAF y el Hospital Fernando Rocha, culminó el ciclo 2025 de talleres de Educación Sexual Integral (ESI) desarrollados durante los meses de agosto y septiembre.
Personal policial de la comisaría 19 de Luis Beltrán, y bomberos de la ciudad, debieron trabajar arduamente para sofocar un incendio desatado en una vivienda del área peri urbana de la localidad.
Con una propuesta lúdica y educativa, el “Tren Saludable” hizo su parada en la localidad de Luis Beltrán, donde reunió a los niños y niñas del Jardín N° 26 en una jornada repleta de color, juegos y aprendizaje.
Con una gran cantidad de participantes se realizó el viernes 24 el selectivo para el escenario de la Fiesta nacional del Folklore y la familia.
El día miércoles, el equipo fiscal de Choele Choel formuló cargos a un hombre de 29 años por el doble homicidio culposo ocurrido el 11 de julio.
El intendente municipal de Luis Beltrán, Robin del Rio acompañado de su equipo de Gobierno celebró el lanzamiento oficial de las actividades organizadas en el marco del 114° Aniversario de la ciudad.